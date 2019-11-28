В музеях Крыма с начала года побывали более 900 тысяч детей

В республиканских музеях Крыма с начала 2019 года побывали более 900 тысяч детей, сообщает «Крыминформ».

Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявила начальник управления музейного, библиотечного дела и образования в сфере культуры регионального Министерства культуры Елена Эмирова.

«В прошлом году мы расширили число посетителей за счёт детей. Сейчас любой ребёнок в возрасте до 16 лет, независимо от того, из какого региона или даже страны он приехал, может бесплатно посетить наши музеи. Это уже даёт свои результаты», — сказала она.

По её словам, нынешний показатель за 10 месяцев превышает данные за весь прошлый год.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала о выставке молодых российских художников в Тольятти.