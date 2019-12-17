Более 80 музеев Москвы сделают бесплатный вход в новогодние праздники

Более 80 столичных музеев сделают бесплатный вход в новогодние праздники, сообщает сайт «Москва 24».

В частности, в музее-заповеднике «Коломенское» можно будет увидеть выставку «Ёлка сто лет назад. Старинные ёлочные украшения». А в Музее Москвы организована выставка «Ткани Москвы», посвящённая развитию столичного текстильного производства и его влиянию на культуру XX века.

Доступ в городские музеи, выставочные залы, галереи и усадьбы станет бесплатным с 2 по 5 января, а также 8 января.

«Предварительная регистрация не потребуется, а входной билет можно будет получить в кассе», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва покажет балет «Щелкунчик» 26—30 декабря, а также 3 января.