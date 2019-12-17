Тина Канделаки написала новую книгу

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Медиаменеджер, телеведущая Тина Канделаки написала книгу «PRO тело», она поступит в продажу в декабре. В ней журналистка рассказывает свою историю борьбы за идеальное тело. 
Тина Канделаки написала новую книгу
  • РИА Новости

По словам Канделаки, она постаралась охватить максимально широкую аудиторию.

«Получая сотни запросов через социальные сети, я обнаружила, что большинство из них объединены общим заблуждением: под здоровым образом жизни подписчики понимают кратковременное усилие над собой и мучительную диету. Между тем практика, понимаемая как набор лишений и постоянный дискомфорт, приводит к частым срывам и потере достигнутого результата. Книга написана в том числе для того, чтобы развеять эти стереотипы. На личном примере я решила показать, как спорт и правильное питание переворачивают жизнь и приносят удовольствие не только от результата, но и от процесса его достижения», — отметила она.

«PRO тело» — продолжение предыдущей книги Канделаки «PRO лицо».

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