Эксперт прокомментировал попадание «Дылды» в шорт-лист претендентов на «Оскар»

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Кинокритик Александр Шпагин в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал попадание российского фильма «Дылда» в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм».
Эксперт прокомментировал попадание «Дылды» в шорт-лист претендентов на «Оскар»
  • © David Bro
  • globallookpress.com

«Дылда» идеально вписывается в волну наиболее любимых Западом фильмов отечественных режиссёров 1990-х и 2010-х годов. Более того, у неё оказалась очень хорошая судьба: здесь она понравилась даже простым людям», — заявил он.

По его мнению, режиссёр Кантемир Балагов очевидным образом обладает «киномагией».

Шпагин также считает, что «Дылда» — завораживающая картина.

«По всем позициям она подходит идеально», — добавил он.

Ранее кинокритик Сергей Сычёв в беседе с Nation News оценил сообщения о планах режиссёра База Лурмана снять фильм по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

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