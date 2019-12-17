Эксперт прокомментировал попадание «Дылды» в шорт-лист претендентов на «Оскар»
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«Дылда» идеально вписывается в волну наиболее любимых Западом фильмов отечественных режиссёров 1990-х и 2010-х годов. Более того, у неё оказалась очень хорошая судьба: здесь она понравилась даже простым людям», — заявил он.
По его мнению, режиссёр Кантемир Балагов очевидным образом обладает «киномагией».
Шпагин также считает, что «Дылда» — завораживающая картина.
«По всем позициям она подходит идеально», — добавил он.
Ранее кинокритик Сергей Сычёв в беседе с Nation News оценил сообщения о планах режиссёра База Лурмана снять фильм по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».