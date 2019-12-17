В Ботаническом саду МГУ зацвели подснежники

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» возле главного входа расцвели подснежники, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу сада.

В пресс-службе отметили, что в условиях дальнейшего потепления другие подснежники тоже могут зацвести, а если установится морозная погода, цветение отложится до оттепели.

В Ботаническом саду также добавили, что одуванчики, примулы, форзиция, рододендрон, морозники, крокусы расцвели аномально рано, а у магнолий уже набухли почки.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала об ожидающейся неустойчивой погоде в Москве.