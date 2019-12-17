Режиссёр Бронзит оценил шансы его мультфильма на премии «Оскар»

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Режиссёр из Санкт-Петербурга Константин Бронзит, чей мультфильм «Он не может жить без космоса» включён в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм», оценил свои шансы попасть в пятёрку номинантов.
Режиссёр Бронзит оценил шансы его мультфильма на премии «Оскар»
  • РИА Новости

«Осталось десять фильмов, как минимум пять номинантов — шансы один к двум. Это монетка! Это орёл и решка!» — сказал он 78.ru.

По его словам, в этом году работы очень сильные. 

«Сильные фильмы, причём все десять, все на слуху, все порвали международные фестивали. Тут ничего нельзя предсказать!» — отметил Бронзит.

Сам он считает, что победит французский фильм Memorable, поскольку «академики такое любят».

Помимо «Он не может жить без космоса», в шорт-листе других категорий «Оскара» оказались ещё два российских проекта. За статуэтку в номинации «Лучший документальный фильм» будет бороться «Акварель» Виктора Красовского, а за приз в категории «Лучший фильм на иностранном языке» — «Дылда» Кантемира Балагова.

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