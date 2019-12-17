Академическая успеваемость: российский фильм вошёл в шорт-лист «Оскара»

Американская киноакадемия опубликовала шорт-лист премии «Оскар» за 2019 год. В списке претендентов на награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке» значится драма «Дылда» российского режиссёра Кантемира Балагова. Ранее лента была отмечена призом Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру. Конкуренцию картине Балагова составят девять фильмов. Наиболее вероятным претендентом на «Оскар» критики считают трагикомедию «Паразиты» южнокорейского постановщика Пон Джун Хо, минувшей весной ставшую триумфатором киносмотра в Канне. Ещё два российских проекта оказались в шорт-листе «Оскара» в других номинациях.

Американская киноакадемия обнародовала шорт-лист премии «Оскар» за 2019 год. В списке претендентов на статуэтку в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» значится второй полнометражный фильм Кантемира Балагова «Дылда».

Сценарий картины основан на книге белорусской писательницы Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо». По признанию самого Балагова, источником вдохновения для него служила и послевоенная проза Андрея Платонова.

По сюжету, бывшая зенитчица Ия (долговязая девушка по прозвищу Дылда) работает санитаркой в ленинградском госпитале и воспитывает рождённого в военные годы мальчика Пашку. Комиссованная с фронта с контузией, теперь она страдает от внезапных приступов оцепенения.

В первую послевоенную осень в Ленинград возвращается подруга Ии — Маша. Она вселяется в комнату к девушке в коммунальной квартире и рассчитывает забрать сына.

Сценарий к «Дылде» написал сам Балагов в соавторстве с Александром Тереховым. Главные роли в фильме исполнили актрисы Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.

Лента была представлена в категории «Специальное событие» на минувшем «Кинотавре». Картина получила приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) и награду за лучшую режиссуру — всё в рамках категории «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля 2019 года. Также «Дылда» была удостоена Гран-при международного кинофестиваля «Зеркало» и главного приза ХХV Женевского международного киносмотра.

В целом критики тепло встретили ленту Балагова. Многие отмечали драматургию цвета. На агрегаторе профессиональных рецензий Rotten Tomatoes ленте присвоили 93% «свежести» (зрительский рейтинг картины составляет 89%).

«Паразиты» из Южной Кореи

Фаворитом наградного сезона в категории «Лучший фильм на иностранном языке» кинокритики считают трагикомедию Пон Джун Хо «Паразиты» — первого каннского победителя от Южной Кореи.

Пон Джун Хо показывает историю классового противостояния на примере двух семей — доверчивых богачей и стремящихся обрести финансовую стабильность бедняков. Сын нищенствующего разнорабочего, Киу Китхэк, нанимается репетитором по английскому языку к дочери богатого бизнесмена по фамилии Пак.

Вскоре предприимчивый Киу, хитростью выгнав из дома старую обслугу, устраивает на работу в дом остальных членов семьи (разумеется, скрывая родство): сестру — преподавателем по рисованию, отца — водителем, мать — экономкой. Однако в шкафу (вернее — за шкафом) у богачей Пак есть свои скелеты.

Кадр из фильма «Паразиты»

© kinopoisk.ru

«Паразиты» также претендовали на премию международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ) в категории «Лучший фильм года» в рамках киносмотра в Сан-Себастьяне. Картина южнокорейского режиссёра получила положительный экспертный отклик — тот же Rotten Tomatoes присвоил «Паразитам» почти 100%-ный рейтинг «свежести». Среди прочего рецензенты отмечали красоту визуального языка Пон Джун Хо и его виртуозное умение лавировать между жанрами.

Другие соперники

В числе кандидатов на «Оскар» в этом году — уже заявившие о себе на различных международных смотрах ленты.

Так, за статуэтку соревнуется выдвинутая от Франции социальная драма Ладжа Ли «Отверженные». Это история о взаимодействии полицейских как представителей легальной власти, криминалитета как теневой силы, а также наиболее незащищённой части общества — бедняков и мигрантов, которые пытаются использовать современные информационные технологии, чтобы хоть немного обезопасить себя от произвола. На Каннском фестивале лента получила приз жюри.

Ещё один претендент — во многом автобиографическая картина испанца Педро Альмодовара «Боль и слава» с Антонио Бандерасом. В ней Бандерасу досталась роль рефлексирующего о своём прошлом режиссёра.

Тот вспоминает образы матери, своей любви и музы в ожидании перевыпуска фильма, снятого им в молодости. Актёр получил приз Канн за лучшую мужскую роль, также картина была номинирована на Квир-пальмовую ветвь и главную награду.

От Чехии на соискание «Оскара» выдвинута чёрно-белая военная драма «Раскрашенная птица» о еврейском мальчике, который в одиночку, без родных и близких, пытается скрыться от нацистов в Восточной Европе. По дороге ему встречаются множество непростых персонажей. Этот фильм получил премию Leoncino d'Oro Agiscuola на Венецианском фестивале за продвижение целей и задач ЮНИСЕФ.

Кадр из фильма «Боль и слава»

© kinopoisk.ru

Ещё один призёр Каннского кинофестиваля, который поборется за «Оскар», — «Атлантика» сенегальского режиссёра Мари Дитоп. По сюжету, бедный строитель покидает возлюбленную накануне её свадьбы с богачом и погибает по пути к лучшей жизни, но позже возвращается как дух. В Канне ленте вручили Гран-при жюри.

В шорт-лист (в том числе в категории «Лучший документальный полнометражный фильм») попала и картина «Страна мёда» о проблемах пасечницы из Македонии, собравшая три награды фестиваля Sundance. Также среди претендентов на «Оскар» — эстонский фильм «Правда и справедливость», лента «Оставшиеся» от Венгрии и лауреат премии Label Europa Cinemas Венецианского кинофестиваля, польская картина «Тело Христово».

Помимо «Дылды», в шорт-листе других категорий премии «Оскар» оказались ещё два российских проекта. За статуэтку в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» будет бороться лента Константина Бронзита «Он не может жить без космоса». На приз в категории «Лучший документальный фильм» претендует картина «Акварель» Виктора Красовского.

Список номинантов на 92-ю премию «Оскар» будет оглашён 13 января 2020 года. Торжественная церемония вручения наград пройдёт 9 февраля.