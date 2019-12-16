В Омске прошла церемония закрытия Года театра

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В Омском государственном музыкальном театре состоялась церемония закрытия Года театра в России, передаёт Gorod55.ru.
В Омске прошла церемония закрытия Года театра
  • РИА Новости

Заместитель председателя областного правительства Татьяна Дернова вручила первую губернаторскую премию за лучшую мужскую роль имени народного артиста СССР Михаила Ульянова актёру Омского государственного академического театра драмы Михаилу Окуневу за роль ротмистра в спектакле «Отец».

«Этот год, хоть и завершается, даст старт очень яркой жизни омских театров. Для чего люди ходят в театр? Наверное, для того чтобы приостановить очень быстрый бег жизни, сесть в кресло, задуматься над главными вещами в этой жизни. Я очень хочу, чтобы и 2020 год был не менее ярким», — заявила Дернова.

Также был показан премьерный спектакль «Евгений Онегин». В качестве приглашённой звезды выступил народный артист Башкирии, солист Мариинского театра Аскар Абдразаков.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском театре оперы и балета ввели должность главного режиссёра. Им назначен выпускник ГИТИСа, лауреат премии «Золотая маска» Марат Гацалов.

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