Назначен главный режиссёр Пермского театра оперы и балета

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В Пермском театре оперы и балета ввели должность главного режиссёра. Им назначен выпускник ГИТИСа, лауреат премии «Золотая маска» Марат Гацалов, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу театра.
Назначен главный режиссёр Пермского театра оперы и балета
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Он приступит к исполнению обязанностей с 1 декабря.

«С Маратом мы хорошо понимаем друг друга и те задачи, которые стоят сегодня перед театром. В Перми существует сильная традиция, которая сложилась давно и сейчас требует дальнейшего развития. Речь о театре как творческой лаборатории, пространстве для исследования человека и мира и новых горизонтов», — заявил директор театра Андрей Борисов.

Он выразил уверенность, что Гацалов своим художественным видением может инвестировать в эту традицию.

Сам Гацалов сказал, что видит своей основной задачей организацию пространства таким образом, «чтобы зритель почувствовал себя внутри единого смыслового поля».

В июле художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис написал заявление об уходе с должности.

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