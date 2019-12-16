В Москве пройдёт новогодний фестиваль «Фабрика подарков»

На ВДНХ 21 декабря пройдёт новогодний фестиваль «Фабрика подарков» для семей с детьми старше трёх лет, сообщает сайт «Москва 24».

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексея Фурсина, на мероприятии каждый сможет найти занятие по душе.

«Воплотить свои идеи самостоятельно или с помощью опытных мастеров, изготовить креативные и яркие подарки, которые порадуют и взрослых, и детей. Ведь дарить подарки, сделанные собственными руками, намного интереснее и приятнее», — отметил он.

Как уточняет портал мэра и правительства Москвы, в течение дня для посетителей пройдут творческие занятия по изготовлению новогодних подарков, украшений, оригами, по изучению техники декупаж и многое другое. Всего запланировано 25 мастер-классов.

Ранее руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский в беседе с Newinform рассказал, откуда будут запускать высотные фейерверки на Новый год.