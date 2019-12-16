В Петербурге подвели итоги конкурса на создание городских скульптур

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В Санкт-Петербурге подвели итоги конкурса по созданию малых архитектурных форм, которые будут установлены в парках, скверах и на улицах города, сообщают «Невские новости».
В Петербурге подвели итоги конкурса на создание городских скульптур
  • РИА Новости

В конкурсе приняли участие 70 работ молодых скульпторов и известных мастеров. Их основной задачей было улучшение эстетического состояния территории города и повышение комфортности проживания. 

Жюри во главе с председателем городского комитета по градостроительству и архитектуре Владимиром Григорьевым определило трёх победителей.

Художник и скульптор Мария Иванова-Очерет оценила работы призёров как актуальные, соответствующие всем художественным критериям.

«Они поднимают тему зашиты окружающей среды, сохранения пространства. Работы повысят интерес к малым площадкам, привлекут людей. Скульптуры хорошо впишутся в идею парка или сквера, в котором они будут установлены», — подчеркнула она.

Члены жюри также определили десять работ, которые будут рекомендованы к установке на территории Санкт-Петербурга.

В августе «Парламентская газета» сообщала, что в Санкт-Петербурге предложили узаконить клумбы, фонтаны и урны в парках.

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