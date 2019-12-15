Эксперт оценил сообщения о планах База Лурмана экранизировать «Мастера и Маргариты»

Кинокритик Сергей Сычёв в беседе с Nation News оценил сообщения о планах режиссёра База Лурмана снять фильм по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

«Он из всего делает роскошный бродвейский мюзикл. Даже когда он снимает фильм без песен, как например «Ромео + Джульетта», у этого всё равно есть размах, это всегда шоу», — заявил он.

По его мнению, Лурман может сделать самое красочное шоу на тему «Мастера и Маргариты», которое когда-либо ставили в кино.

Как отметил эксперт, очень хотелось бы, чтобы это был мюзикл.

«Есть замечательная рок-опера «Мастер и Маргарита», написанная Александром Градским. Когда я её слушал, представлял себе то, что, я думаю, мы увидим на экране у Лурмана», — добавил он.

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