Эксперт оценил Неделю российского интернета

Политолог, автор и ведущий проекта «Смыслы» Иван Аркатов в беседе с Inforeactor оценил Неделю российского интернета (Russian Internet Week).

«То, что проходят такие мероприятия, — это хорошо. Они показывают, что интернет в России развивается. И люди стараются объединяться и участвовать в создании нового российского интернета», — сказал он.

Кроме того, эксперт затронул тему регулирования деятельности сетевых изданий. По его словам, подобные вопросы необходимо активно обсуждать на мероприятиях вроде RIW, где они могут быть освещены наиболее полно и с разных ракурсов.

Ранее «Дни.ру» сообщали об основных темах Недели российского интернета.