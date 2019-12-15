Эксперт оценил Неделю российского интернета

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Политолог, автор и ведущий проекта «Смыслы» Иван Аркатов в беседе с Inforeactor оценил Неделю российского интернета (Russian Internet Week).
Эксперт оценил Неделю российского интернета
  • Reuters

«То, что проходят такие мероприятия, — это хорошо. Они показывают, что интернет в России развивается. И люди стараются объединяться и участвовать в создании нового российского интернета», — сказал он.

Кроме того, эксперт затронул тему регулирования деятельности сетевых изданий. По его словам, подобные вопросы необходимо активно обсуждать на мероприятиях вроде RIW, где они могут быть освещены наиболее полно и с разных ракурсов.

Ранее «Дни.ру» сообщали об основных темах Недели российского интернета.

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