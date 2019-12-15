В Екатеринбурге простились с директором Свердловского музыкального театра

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В Екатеринбурге простились с директором Свердловского театра музыкальной комедии Михаилом Сафроновым, передаёт URA.RU.
В Екатеринбурге простились с директором Свердловского музыкального театра

Церемонию посетили его коллеги из театральной среды и представители власти.

С траурным словом выступили руководители Театра драмы, Театра оперы и балета, Екатеринбургского театра юного зрителя, Детской филармонии, театра балета «Щелкунчик».

С траурной речью выступил глава города Александр Высокинский.

Сафронов — заслуженный работник культуры, почётный гражданин Свердловской области — родился 10 апреля 1949 года, а в 1999-м возглавил театр.

О его смерти сообщалось 12 декабря.

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