В Екатеринбурге простились с директором Свердловского музыкального театра

В Екатеринбурге простились с директором Свердловского театра музыкальной комедии Михаилом Сафроновым, передаёт URA.RU.

Церемонию посетили его коллеги из театральной среды и представители власти.

С траурным словом выступили руководители Театра драмы, Театра оперы и балета, Екатеринбургского театра юного зрителя, Детской филармонии, театра балета «Щелкунчик».

С траурной речью выступил глава города Александр Высокинский.

Сафронов — заслуженный работник культуры, почётный гражданин Свердловской области — родился 10 апреля 1949 года, а в 1999-м возглавил театр.

О его смерти сообщалось 12 декабря.