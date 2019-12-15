Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Филиппин
Возле побережья Филиппин зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8. Об этом информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
- © Global Look Press
Эпицентр землетрясения находился в 74 км юго-западнее от города Давао на острове Минданао.
Очаг подземных толчков залегал на глубине около 49 км.
Ранее два землетрясения произошли в районе Курильских островов.
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