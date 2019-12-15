Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Филиппин

Возле побережья Филиппин зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8. Об этом информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в 74 км юго-западнее от города Давао на острове Минданао.

Очаг подземных толчков залегал на глубине около 49 км.

Ранее два землетрясения произошли в районе Курильских островов.