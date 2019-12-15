Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Филиппин

Короткая ссылка
Возле побережья Филиппин зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8. Об этом информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Филиппин
  • © Global Look Press

Эпицентр землетрясения находился в 74 км юго-западнее от города Давао на острове Минданао.

Очаг подземных толчков залегал на глубине около 49 км.

Ранее два землетрясения произошли в районе Курильских островов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить