Мединский выразил соболезнования в связи со смертью директора Свердловского музыкального театра
«Большой профессиональный авторитет, поразительная самоотдача и целеустремлённость позволили ему сделать театр одним из самых востребованных и любимых зрителями культурных центров Урала», — сказал Мединский.
По его словам, Сафронов обладал незаурядным талантом, воплощал на сцене самые смелые творческие замыслы.
Сафронов — заслуженный работник культуры, почётный гражданин Свердловской области — родился 10 апреля 1949 года, в 1999 году возглавил театр.
О его смерти сообщалось 12 декабря.