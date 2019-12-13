Мединский выразил соболезнования в связи со смертью директора Свердловского музыкального театра

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Глава Министерства культуры России Владимир Мединский выразил соболезнования в связи со смертью директора Свердловского академического театра музыкальной комедии Михаила Сафронова. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт ведомства.
Мединский выразил соболезнования в связи со смертью директора Свердловского музыкального театра

«Большой профессиональный авторитет, поразительная самоотдача и целеустремлённость позволили ему сделать театр одним из самых востребованных и любимых зрителями культурных центров Урала», — сказал Мединский.

По его словам, Сафронов обладал незаурядным талантом, воплощал на сцене самые смелые творческие замыслы.

Сафронов — заслуженный работник культуры, почётный гражданин Свердловской области — родился 10 апреля 1949 года, в 1999 году возглавил театр.

О его смерти сообщалось 12 декабря.

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