Мишель Обама опубликовала твит в поддержку Тунберг

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Бывшая первая леди США Мишель Обама опубликовала пост на своей странице в Twitter в поддержку шведской экоактивистки Греты Тунберг.
Мишель Обама опубликовала твит в поддержку Тунберг
  • Reuters
  • © Amber Bracken

«Грета, не позволяй никому приглушить твой свет... Не обращай внимания на сомневающихся и знай, что миллионы людей поддерживают тебя», — написала она.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал присуждение шведской экоактивистке Грете Тунберг звания «Человек года» журналом Time, назвав это решение нелепым.

11 декабря Time назвал 16-летнюю Тунберг человеком года. Она стала самой молодой из получивших это звание за всю историю.

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