Мишель Обама опубликовала твит в поддержку Тунберг

Бывшая первая леди США Мишель Обама опубликовала пост на своей странице в Twitter в поддержку шведской экоактивистки Греты Тунберг.

«Грета, не позволяй никому приглушить твой свет... Не обращай внимания на сомневающихся и знай, что миллионы людей поддерживают тебя», — написала она.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал присуждение шведской экоактивистке Грете Тунберг звания «Человек года» журналом Time, назвав это решение нелепым.

11 декабря Time назвал 16-летнюю Тунберг человеком года. Она стала самой молодой из получивших это звание за всю историю.