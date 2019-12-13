Умерла актриса Екатерина Дурова
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«Екатерина Дурова скончалась после тяжёлой, продолжительной болезни», — заявила пресс-атташе.
Дурова родилась 25 июля 1959 году в Москве в семье актёра Льва Дурова. В 1980-м окончила ГИТИС им. А. Луначарского.
С 1984 года была актрисой Театра на Малой Бронной.
Дурова снялась в таких фильмах, как «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Поклонник», «Юрьев день».
Ранее «Реальное время» сообщало, что скончалась актриса Татарского государственного театра драмы и комедии имени Тинчурина, народная артистка Татарстана Исламия Махмутова.