Умерла актриса Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России, актриса Театра на Малой Бронной Екатерина Дурова умерла в пятницу, 13 декабря. Об этом сообщила РИА Новости пресс-атташе театра.

«Екатерина Дурова скончалась после тяжёлой, продолжительной болезни», — заявила пресс-атташе.

Дурова родилась 25 июля 1959 году в Москве в семье актёра Льва Дурова. В 1980-м окончила ГИТИС им. А. Луначарского.

С 1984 года была актрисой Театра на Малой Бронной.

Дурова снялась в таких фильмах, как «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Поклонник», «Юрьев день».

Ранее «Реальное время» сообщало, что скончалась актриса Татарского государственного театра драмы и комедии имени Тинчурина, народная артистка Татарстана Исламия Махмутова.