Умерла народная артистка Татарстана Исламия Махмутова

Скончалась актриса Татарского государственного театра драмы и комедии имени Тинчурина, народная артистка Татарстана Исламия Махмутова, передаёт «Реальное время» со ссылкой на сообщение театра.

Махмутовой было 75 лет.

Церемония прощания состоится 4 декабря в здании театра. Похоронят актрису на кладбище в посёлке Самосырово.

За вклад в развитие театрального искусства Махмутова удостоена таких почётных званий, как заслуженный артист ТАССР, народный артист ТАССР, заслуженный артист РСФСР.

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