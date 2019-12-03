Умерла народная артистка Татарстана Исламия Махмутова

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Скончалась актриса Татарского государственного театра драмы и комедии имени Тинчурина, народная артистка Татарстана Исламия Махмутова, передаёт «Реальное время» со ссылкой на сообщение театра.
Умерла народная артистка Татарстана Исламия Махмутова
  • © tinchurinteatr.ru

Махмутовой было 75 лет.

Церемония прощания состоится 4 декабря в здании театра. Похоронят актрису на кладбище в посёлке Самосырово.

За вклад в развитие театрального искусства Махмутова удостоена таких почётных званий, как заслуженный артист ТАССР, народный артист ТАССР, заслуженный артист РСФСР.

Ранее директор архитектурного бюро «Литейная часть — 91», член Совета по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга Рафаэль Даянов в беседе с «Невскими новостями» прокомментировал сообщение о смерти главного архитектора Эрмитажа Валерия Лукина.

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