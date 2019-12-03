Умерла народная артистка Татарстана Исламия Махмутова
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Махмутовой было 75 лет.
Церемония прощания состоится 4 декабря в здании театра. Похоронят актрису на кладбище в посёлке Самосырово.
За вклад в развитие театрального искусства Махмутова удостоена таких почётных званий, как заслуженный артист ТАССР, народный артист ТАССР, заслуженный артист РСФСР.
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