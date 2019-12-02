В Совете по сохранению наследия Петербурга прокомментировали сообщение о смерти главного архитектора Эрмитажа

Директор архитектурного бюро «Литейная часть — 91», член Совета по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга Рафаэль Даянов в беседе с «Невскими новостями» прокомментировал сообщение о смерти главного архитектора Эрмитажа Валерия Лукина.

«С Валерием Павловичем много лет работали в одном направлении. Когда строили Стрельнинский комплекс, общались довольно часто», — заявил он.

Как отметил Даянов, Лукин был прекрасным человеком, профессионалом.

По его словам, уходят «могикане» и возникает вопрос, кто приходит на замену.

Информация о прощании с Лукиным появится позже.

9 октября Nation News сообщал, что скончался бывший главный архитектор Петербурга Юрий Митюрёв.