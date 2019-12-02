В Совете по сохранению наследия Петербурга прокомментировали сообщение о смерти главного архитектора Эрмитажа
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«С Валерием Павловичем много лет работали в одном направлении. Когда строили Стрельнинский комплекс, общались довольно часто», — заявил он.
Как отметил Даянов, Лукин был прекрасным человеком, профессионалом.
По его словам, уходят «могикане» и возникает вопрос, кто приходит на замену.
Информация о прощании с Лукиным появится позже.
9 октября Nation News сообщал, что скончался бывший главный архитектор Петербурга Юрий Митюрёв.