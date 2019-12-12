Дни короткометражного кино пройдут 21—22 декабря в Томске

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Дни короткометражного кино будут проходить 21—22 декабря в Томске, сообщает kp.ru.
Дни короткометражного кино пройдут 21—22 декабря в Томске
  • РИА Новости

В программу вошли «Звёзды в коротком метре», «Анимационное кино» и «Фестивальные хиты».

Также запланированы мастер-классы от региональных кинематографистов. К примеру, режиссёр фильма «Вера» Александр Нерадовский расскажет, как снять первую полнометражную картину.

Всероссийская акция «Дни короткометражного кино» проходит с 2014 года. В Томске её организуют в пятый раз.

Ранее Inforeactor сообщал о бесплатных показах фильмов с участием Александра Панкратова-Чёрного в Москве.

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