В Москве пройдут бесплатные показы фильмов с участием Панкратова-Чёрного
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- РИА Новости
Увидеть ленты можно с 26 по 30 июня, показы приурочены к 70-летию артиста.
«Мы включили в программу не только фильмы, где Александр Панкратов-Чёрный проявил себя как прекрасный комический актер, но и картины, где он исполнил драматические роли», — заявили в пресс-службе сети «Москино».
В частности, речь идёт о военной драме «Перед рассветом» и психологической драме «Взрослый сын», передаёт портал мэра и правительства.
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