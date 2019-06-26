В Москве пройдут бесплатные показы фильмов с участием Панкратова-Чёрного

В Москве пройдут бесплатные показы фильмов с участием Александра Панкратова-Чёрного, сообщает Inforeactor.

Увидеть ленты можно с 26 по 30 июня, показы приурочены к 70-летию артиста.

«Мы включили в программу не только фильмы, где Александр Панкратов-Чёрный проявил себя как прекрасный комический актер, но и картины, где он исполнил драматические роли», — заявили в пресс-службе сети «Москино».

В частности, речь идёт о военной драме «Перед рассветом» и психологической драме «Взрослый сын», передаёт портал мэра и правительства.

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