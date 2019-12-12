Интерактивный видеосервис Генпрокуратуры получил «Премию Рунета»

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Интерактивный видеосервис Генеральной прокуратуры России «Эфир» получил «Премию Рунета» в номинации «Государство и общество».
Интерактивный видеосервис Генпрокуратуры получил «Премию Рунета»
  • РИА Новости

В церемонии награждения принял участие официальный представитель ведомства Александр Куренной.

«Премия Рунета» — общенациональная награда в области высоких технологий и интернета.

Видеосервис «Эфир» работает с 1 октября 2018 года. В рамках проекта стартовало 20 постоянных тематических рубрик, часть из которых выходит в прямом эфире. На данный момент общее количество опубликованных видеоматериалов превысило 900. Аудитория проекта оценивается в 613 тыс. человек.

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