Эксперты напомнили об опасности подключения к бесплатному Wi-Fi

Эксперты напомнили об опасности подключения к бесплатным общественным сетям Wi-Fi, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование антивирусной компании ESET.

По словам специалистов, злоумышленники могут похитить пароли от аккаунтов и даже данные о платежах.

Создание поддельных точек доступа, отсутствие шифрования передаваемых сведений — лишь немногие риски публичного Wi-Fi.

Исследование показало, что более 70% пользователей интернета подключаются к бесплатным сетям при любой возможности — в транспорте, отелях, торговых центрах, кафе, аэропортах.

Ранее специалист по экономической безопасности Александр Тюлин в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения о новой схеме, позволяющей злоумышленникам похищать персональные данные клиентов российских банков через доступ к рабочей почте сотрудников.