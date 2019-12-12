В Удмуртии стартовал конкурс литературных произведений на удмуртском языке

Онлайн-конкурс литературных произведений на удмуртском языке стартовал в Республике Удмуртия.

Как сообщает ИА «Удмуртия», в соревновании смогут принять участие молодые люди от 14 до 35 лет, владеющие удмуртским языком.

«Проект реализуется с целью популяризации удмуртского языка и литературы среди удмуртскоговорящей молодёжи. Для этого мы решили создать сообщество молодых авторов, тем самым обогатить различные жанры удмуртской литературы новыми произведениями, чего как раз-таки не хватает в современной удмуртской литературе и в театре», — заявила руководитель литературной лаборатории «Кебит» Алина Крестьянинова.

Работать с начинающими писателями будут драматург и сценарист Ярослав Пулинович, прозаик и литературный критик Роман Сенчин, а также член Союза писателей России, переводчик, профессор университета «Чунг-Анг» из Южной Кореи Лариса Писарева.

Лучшие работы войдут в сборник, который выйдет в мае 2020 года.

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