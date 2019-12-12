МЧС предупредило жителей южных Курил об ураганном ветре

На территории Южно-Курильского и Курильского районов ожидается ураганный ветер 33-35 м/с. Об этом сообщили в МЧС по Сахалинской области.

Отмечается, что ночью 13 декабря на территории Углегорского, Томаринского, Холмского, Невельского, Поронайского, Макаровского и Долинского районов синоптики прогнозируют метель, ожидается, что видимость будет 500 м и менее, ветер 17—22 м/с, на побережьях 25-30 м/с.

В Южно-Курильском и Курильском районах ожидается западный ураганный ветер 33-35 м/с.

Также 13 декабря на территории Северо-Курильского района прогнозируются сильные осадки, усиление ветра до 17—22м/с.

21 ноября в Новороссийске в связи с ухудшением погодных условий был введён режим ЧС.