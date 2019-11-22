В Новороссийске введён режим ЧС

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В Новороссийске в связи с ухудшением погодных условий введён режим ЧС.

«В Новороссийске сложная погодная ситуация: в ближайшие часы и завтра утром ожидается ураганный ветер и волны высотой до трёх метров. Уже повреждена крыша одной из школ. В городе будет введён режим ЧС. Поручил перевести все экстренные службы муниципалитета в режим полной готовности. Они должны быть готовы оперативно ликвидировать последствия непогоды», — написал глава города Игорь Дяченко в Instagram.

Отмечается, что при необходимости будут задействованы спасатели и техника из соседних муниципалитетов. 

Ранее сообщалось, что в Новороссийске объявлено экстренное предупреждение из-за урагана.

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