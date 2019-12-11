Синоптики предупредили об усилении ветра до 14 м/с в Татарстане

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Синоптики рассказали о погоде в Татарстане, сообщает Inkazan.ru со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.

В четверг, 12 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами возможен небольшой снег и слабая метель.

Скорость ветра составит 5—10 м/с, ночью прогнозируются порывы до 14 м/с. На дорогах гололедица.

В западной половине региона в ночное время похолодает до -8...-9 °С. Днём температура поднимется до -4 °С. На востоке ночью ожидается до -10...-11 °С, днём потеплеет до -6 °С.

Ранее врач скорой помощи Игорь Афонин в беседе с URA.RU рассказал о возможных рисках для здоровья из-за аномально тёплой погоды, которая установилась в ХМАО в первой декаде декабря.

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