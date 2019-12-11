Синоптики предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Оренбургской области

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Оренбургской области в четверг, 12 декабря, сообщает RIA56 со ссылкой на Приволжское УГМС.

В течение дня порывы ветра будут менять направление с запада на север. Усиление может составить до 18 м/с.

В большинстве районов ожидается ледяной дождь. На дорогах скользко, туман ограничит видимость до 500 м.

В ночное время температура составит -2…-7 °С. На востоке — до -13 °С. Днём прогнозируется до +1 °С, но в некоторых районах — около -8 °С.

Ранее врач скорой помощи Игорь Афонин в беседе с URA.RU рассказал о возможных рисках для здоровья из-за аномально тёплой погоды, которая установилась в ХМАО в первой декаде декабря.