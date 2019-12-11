Синоптики предупредили о резком похолодании в Ленобласти

Короткая ссылка
Синоптики предупредили о резком похолодании в Ленинградской области, сообщает kp.ru.
Синоптики предупредили о резком похолодании в Ленобласти
  • РИА Новости

В четверг, 12 декабря, ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег, днём — мокрый. Ветер 6—11 м/с.

«Ночью температура воздуха составит -1...-6 °С, в отдельных районах до -10 °С, днём — -1...+4 °С. Атмосферное давление будет понижаться», — заявили в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее врач скорой помощи Игорь Афонин в беседе с URA.RU рассказал о возможных рисках для здоровья из-за аномально тёплой погоды, которая установилась в ХМАО в первой декаде декабря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить