Синоптики предупредили о резком похолодании в Ленобласти

Синоптики предупредили о резком похолодании в Ленинградской области, сообщает kp.ru.

В четверг, 12 декабря, ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег, днём — мокрый. Ветер 6—11 м/с.

«Ночью температура воздуха составит -1...-6 °С, в отдельных районах до -10 °С, днём — -1...+4 °С. Атмосферное давление будет понижаться», — заявили в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее врач скорой помощи Игорь Афонин в беседе с URA.RU рассказал о возможных рисках для здоровья из-за аномально тёплой погоды, которая установилась в ХМАО в первой декаде декабря.