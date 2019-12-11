«Большая четвёрка» операторов решила создать СП по 5G

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ПАО «МегаФон», ПАО «Ростелеком», ПАО «ВымпелКом» и ПАО «МТС» подписали соглашение о намерениях для организации совместной работы по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в России.
«Большая четвёрка» операторов решила создать СП по 5G
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Ростелекома».

Отмечается, что стороны рассматривают варианты объединения усилий для создания радиоподсистемы 5G в приоритетных частотных диапазонах, где отмечается острый дефицит спектра, включая возможность создания совместного предприятия (СП) с равными акционерными долями каждого оператора.

Как уточняется, в случае создания СП его деятельность будет направлена на расчистку частотного ресурса, достаточного для построения участниками собственных сетей 5G, а четыре оператора смогут совместно на равных условиях использовать выделенный СП радиочастотный спектр.

В августе заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин заявил, что считает, что быстрого развития технологии связи пятого поколения (5G) в стране ожидать не стоит, поскольку отечественные сотовые операторы ещё не отбили свои затраты по 3G и 4G.

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