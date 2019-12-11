Эксперт рассказал о феномене «ложного солнца» в небе над Петербургом

Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников в беседе с «Невскими новостями» объяснил появление «ложного солнца» в небе над Петербургом утром 11 декабря.

По словам специалиста, на некоторой высоте — особенно в зимний период — в атмосфере присутствуют шестигранные ледяные пластины, которые преломляют свет под углом 22°.

«Соответственно, если в этом направлении оказываетесь и вы, то в этом месте от этих кристалликов льда вы увидите такое вот явление. Это результат того, что в атмосфере есть эти самые кристаллики», — объяснил эксперт.

Ранее kp.ru сообщал, что спасатели предупредили об усилении ветра в Петербурге.