Синоптики предупредили о резком похолодании в Пермском крае

В ГИС-центре Пермского классического университета сообщили о приближении антициклона, который принесёт с собой резкое похолодание, передаёт URA.RU.

«В ближайшие дни в Пермском крае произойдёт значительное похолодание, на дорогах ожидается сильная гололедица. В ночь на пятницу в Перми похолодает до -11…-13 °С. В ночь на субботу и на воскресенье мороз может усилиться до -15…-20 °С (в Перми до -15…-17 °С)», — сообщили специалисты университета.

По данным синоптиков, в конце прошлой — начале этой недели на территории региона была зафиксирована аномально высокая для этого времени года температура воздуха. Она превысила норму на 9—13 °С.

Ранее «Реальное время» сообщало, что синоптики предупредили о похолодании до -17 °C в Татарстане.