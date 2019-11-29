Синоптики предупредили о похолодании до -17 °C в Татарстане

Синоптики рассказали о погоде в Татарстане в выходные и в начале следующей недели, сообщает «Реальное время» со ссылкой на предварительный прогноз регионального Гидрометцентра.

В субботу и воскресенье республика окажется под влиянием глубокого северного циклона и его атмосферных фронтов. 30 ноября температура составит -4...-9 °C в ночное время и -1...-6 °C в дневное.

1 декабря при прохождении системы атмосферных фронтов существенно понизится атмосферное давление, ветер усилится до 16 м/с. Возможны осадки в виде мокрого снега, местами с дождём, в отдельных районах — метель и гололёд. Прогнозируется -3...-8 °C ночью и -3...+2 °C днём.

В начале недели атмосферное давление снова пойдёт вверх, а температура воздуха понизится. В большинстве районов в ночное время ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура в течение суток будет в пределах -3...-8 °C.

Во вторник, 3 декабря, осадки маловероятны, ночью будет -7...-12 °C, местами температура опустится до -17 °C. В дневное время ожидается -3...-8 °C.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какая зима для России лучше: тёплая или холодная.