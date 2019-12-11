В зоне сноса кинотеатра «Соловей» обнаружены артефакты XX века
- РИА Новости
Об этом сообщил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
«Археологи в ходе наблюдений обнаружили фрагменты белоглиняных, морёных, поливных, фаянсовых сосудов, железный кованый гвоздь, предмет медного сплава. В большинстве своём они относятся к началу XX века», — цитирует его РИА Новости.
4 декабря в столице начались работы по сносу «Соловья» на Красной Пресне. Ожидается, что на месте киноцентра построят гостиницу с культурно-досуговым центром. В настоящее время снесена часть металлического фасада здания.
Видео процесса сноса — в материале RT.