Эксперт оценил сообщения об отключении WhatsApp на миллионах устройств в 2020 году
- РИА Новости
«Это правда, но это настолько старые устройства, что бессмысленно говорить, что их поддержка должна продолжаться годы. Это нормальная ситуация», — заявил он.
По его словам, такое происходит постоянно не только с WhatsApp, но и с другими приложениями.
Как отметил Муртазин, обновление приложения связано с тем, что появляется новая функциональность под новые варианты системы.
«Соответственно, старая просто не поддерживается. Ну и доля пользователей на старых версиях ничтожно мала», — добавил он.
Ранее эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения об отключении WhatsApp на миллионах устройств в 2020 году.