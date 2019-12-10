Эксперт оценил сообщения об отключении WhatsApp на миллионах устройств в 2020 году

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН прокомментировал сообщения об отключении мессенджера WhatsApp на миллионах устройств в 2020 году.
Эксперт оценил сообщения об отключении WhatsApp на миллионах устройств в 2020 году
  • РИА Новости

«Это правда, но это настолько старые устройства, что бессмысленно говорить, что их поддержка должна продолжаться годы. Это нормальная ситуация», — заявил он.

По его словам, такое происходит постоянно не только с WhatsApp, но и с другими приложениями.

Как отметил Муртазин, обновление приложения связано с тем, что появляется новая функциональность под новые варианты системы.

«Соответственно, старая просто не поддерживается. Ну и доля пользователей на старых версиях ничтожно мала», — добавил он.

Ранее эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения об отключении WhatsApp на миллионах устройств в 2020 году.

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