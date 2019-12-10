Критик прокомментировал сообщение о смерти солистки Roxette

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Музыкальный критик Борис Барабанов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал сообщение о смерти солистки шведской группы Roxette Мари Фредрикссон.
Критик прокомментировал сообщение о смерти солистки Roxette
  • © Roberto Finizio/ZUMAPRESS.com
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«Roxette — фактически одна из классических групп шведской популярной музыки, которая подарила нам множество легко узнаваемых песен. Мари Фредрикссон запомнилась всем ещё благодаря своему образу такой яркой женщины в брюках и с короткой стрижкой», — заявил он.

По его словам, этот образ был ни на что не похож.

Со своей стороны, петербургская журналистка Нина Сомина в беседе с Nation News отметила, что смерть Фредрикссон — шок для всех, кто вырос на музыке Roxette и любит их творчество.

Она также сказала, что невозможно представить группу без стиля, голоса, манеры исполнения певицы.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с RT прокомментировал сообщение о смерти Фредрикссон.

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