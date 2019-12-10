Пригожин выразил соболезнования в связи со смертью солистки Roxette
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- РИА Новости
«Я могу просто выразить глубочайшие соболезнования всем поклонникам творчества группы Roxette. Безусловно, мы выросли на их песнях. Она неоднократно приезжала в Россию. Что такое 61 год сегодня? Это средний возраст. Могла бы жить и жить. Конечно, это грустно. Грустно, когда уходят люди. У меня в машине всё время их музыка играла, особенно в юности», — рассказал Пригожин.
Солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон умерла в возрасте 61 года из-за болезни.
В 2002 году у Фредрикссон обнаружили опухоль мозга, она успешно перенесла операцию по её удалению. С 2010 по 2016 год она провела несколько туров, после чего ей рекомендовали отказаться от дальнейших выступлений.