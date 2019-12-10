Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон умерла в возрасте 61 года из-за болезни. Об этом сообщил менеджер музыкального коллектива Димберг Йернберг.

«С прискорбием сообщаем, что одна из наших самых больших и любимых артисток ушла от нас. Мари Фредрикссон умерла у себя дома утром 9 декабря от болезни», — цитирует его Aftonbladet.

В 2002 году у Фредрикссон обнаружили опухоль мозга, она успешно перенесла операцию по её удалению. С 2010 по 2016 год она провела несколько туров, после чего ей рекомендовали отказаться от дальнейших выступлений.

В начале ноября в Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре. Она умерла в швейцарском городе Женолье.