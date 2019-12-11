Юрий Лоза прокомментировал сообщения о смерти солистки Roxette

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Певец и композитор Юрий Лоза в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о смерти солистки шведской группы Roxette Мари Фредрикссон.
Юрий Лоза прокомментировал сообщения о смерти солистки Roxette
  • Reuters

«Мари хорошо пела, была талантливой женщиной, но рак никого не щадит, к сожалению», — заявил он.

По его словам, Roxette создали собственный стиль, узнаваемый в мире.

Со своей стороны, телеведущий, музыкальный критик Илья Легостаев в беседе с радио Sputnik назвал смерть Фредрикссон большой утратой для всех поклонников группы.

«Коллектив оставил довольно заметный след в музыкальной индустрии. В Америке их песня It Must Have Been Love попала в саундтрек кинохита «Красотка», который в своё время гремел по обе стороны Атлантики», — сказал он.

По его словам, почти в каждом альбоме Roxette были какие-то открытия.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с RT прокомментировал сообщение о смерти Фредрикссон.

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