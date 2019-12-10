В Москве рассказали о программе Международного дня танго на ВДНХ

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На ВДНХ в рамках празднования Международного дня танго пройдут танцевальные шоу, мастер-классы и викторины, сообщает «Вечерняя Москва».
В Москве рассказали о программе Международного дня танго на ВДНХ
  • © mos.ru

11 декабря на катке состоится викторина «Мир танго» и акция «Знакомства на ВДНХ». Около фонтана «Дружба народов» опытные фигуристы представят танцевальное шоу, а на «Аллее влюблённых» пройдут мастер-классы по танго на льду.

Как уточняет официальный портал мэра и правительства Москвы, в павильоне «Космос» выступят артисты «Кремлёвского балета», а в Доме культуры будут организованы танцевальные мастер-классы, принять участие в которых смогут все желающие.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что 11—15 декабря на ВДНХ пройдёт ювелирная выставка «Лучшие украшения России».

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