Эксперт рассказал об уникальности петербургского метро

Историк метро Дмитрий Графов в беседе с Nation News рассказал об уникальности Петербургского метрополитена.

«Невозможно не вспомнить самую первую очередь метрополитена, которую открыли 15 ноября 1955 года. Там все восемь станций создают единый архитектурный ансамбль. Каждая станция невероятно красива», — заявил он.

По его словам, это можно назвать подземным дворцом с большим количеством малых архитектурных форм, светильников, витражей и панно.

Как отметил Графов, в мире выделяют из этой очереди станции «Автово» и «Пушкинская», считая их выразительными и самыми красивыми.

Из современных станций эксперт отметил «Обводный канал», открытый в 2010 году.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Петербурге появится более 20 новых трамваев в 2019 году.