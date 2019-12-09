Эксперт рассказал об уникальности петербургского метро
- РИА Новости
«Невозможно не вспомнить самую первую очередь метрополитена, которую открыли 15 ноября 1955 года. Там все восемь станций создают единый архитектурный ансамбль. Каждая станция невероятно красива», — заявил он.
По его словам, это можно назвать подземным дворцом с большим количеством малых архитектурных форм, светильников, витражей и панно.
Как отметил Графов, в мире выделяют из этой очереди станции «Автово» и «Пушкинская», считая их выразительными и самыми красивыми.
Из современных станций эксперт отметил «Обводный канал», открытый в 2010 году.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Петербурге появится более 20 новых трамваев в 2019 году.