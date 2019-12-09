Пиотровский рассказал, в чём особенность Эрмитажа

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в беседе с «Российской газетой» рассказал, в чём особенность музея.

«Пусть не обижаются коллеги, есть мы и... все остальные», — заявил он.

По его словам, априори подразумевается, что Эрмитаж можно сравнивать только с двумя учреждениями — парижским Лувром и нью-йоркским Метрополитен-музеем.

«Прочие музеи типологически идут следом. Так уж, извините, сложилось. И изменить статус-кво нельзя, 250 лет императорского музея с его совершенно особой репутацией и эволюцией не вычеркнешь. Это и определяет значение Эрмитажа для России и города», — пояснил он.

Кроме того, в беседе с сайтом «Аргументы и факты» Пиотровский рассказал, как в музее следят за сохранностью работ Леонардо да Винчи.

«Да, эти картины передвинули с привычных мест и поместили в новые витрины. С одной стороны, так удобнее для зрителей, с другой, там круглосуточно работают системы стабилизации. Исследуется микроклимат, поддерживается необходимый уровень относительной влажно­сти», — отметил он.

По его словам, по другому на знаменитых мадонн да Винчи падает и свет.

Ранее Пиотровский рассказал об участии российских специалистов в восстановлении сирийской Пальмиры.