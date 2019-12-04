Глава Эрмитажа рассказал об участии российских специалистов в восстановлении Пальмиры

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в беседе с ФАН рассказал об участии российских специалистов в восстановлении сирийской Пальмиры.

«Для нас вопрос восстановления Пальмиры — это часть нашей общей большой политики Эрмитажа. Я был в Дамаске, оттуда прилетел в Катар, туда прилетели мои коллеги из Омана. Мы решали целый ряд проблем, по итогам встречи подписали соглашение о том, что все вместе будем готовиться к послезавтрашнему дню, когда в Пальмире можно будет воссоздать музей», — заявил он.

По его словам, есть договорённости, что дамасские реставраторы приедут в Россию и станут работать над пальмирскими образцами искусства, чтобы посмотреть и изучить российские методы работы.

Когда будет можно, российские реставраторы отправятся в Сирию и будут работать с местными коллегами.

«Часть скульптур с разбитыми лицами из Пальмиры будут перевезены в Оман по соглашению между Дамаском и Маскатом», — сообщил Пиотровский.

Ранее сообщалось, что российские военные оказали помощь мирным жителям Пальмиры.