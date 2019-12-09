МЧС предупредило о штормовом ветре в Кировской области

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МЧС Кировской области объявило штормовое предупреждение 9 декабря, сообщает портал progorod43.
МЧС предупредило о штормовом ветре в Кировской области
  • РИА Новости

По данным ведомства, в регионе ожидается резкое усиление ветра, порывы которого могут достигать 19 м/с, а также снежные накаты и гололёд.

Сотрудники МЧС настоятельно советуют водителям не нарушать дистанцию между транспортными средствами и держать боковой интервал между машинами. Пешеходам в связи с гололёдом рекомендовали выбирать безопасную обувь.

Согласно распоряжению мэра Кирова, на улицы города выведено почти 50 единиц уборочной техники.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО было объявлено штормовое предупреждение.

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