МЧС предупредило о штормовом ветре в Кировской области

МЧС Кировской области объявило штормовое предупреждение 9 декабря, сообщает портал progorod43.

По данным ведомства, в регионе ожидается резкое усиление ветра, порывы которого могут достигать 19 м/с, а также снежные накаты и гололёд.

Сотрудники МЧС настоятельно советуют водителям не нарушать дистанцию между транспортными средствами и держать боковой интервал между машинами. Пешеходам в связи с гололёдом рекомендовали выбирать безопасную обувь.

Согласно распоряжению мэра Кирова, на улицы города выведено почти 50 единиц уборочной техники.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО было объявлено штормовое предупреждение.