В Петербурге вручат Молодёжную премию в области художественного творчества

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В санкт-петербургском театре «Мюзик-холл» 9 декабря пройдёт торжественная церемония вручения Молодёжной премии в области художественного творчества, сообщают «Невские новости».
В Петербурге вручат Молодёжную премию в области художественного творчества
  • РИА Новости

Победители будут названы в четырёх номинациях: за достижения в области сценического, музыкального и изобразительного искусства, а также кинотворчества.

После награждения лауреатов состоится праздничный концерт, в котором примут участие симфонический оркестр театра «Северная Симфония» под руководством маэстро Фабио Мастранджело и оперный хор театра. На сцене также выступят лауреаты Молодёжной премии за 2019 год и солисты театра «Мюзик-холл» Анна Викулина и Тигрия Бажакина — лауреаты премии за 2017 и 2018 годы.

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