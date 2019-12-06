Тина Канделаки займётся выпуском сериалов для ivi Originals

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Компания Carbon Production во главе с Тиной Канделаки займётся производством и продвижением фильмов и сериалов для онлайн-кинотеатра ivi.
Тина Канделаки займётся выпуском сериалов для ivi Originals
  • РИА Новости

Отмечается, что, в частности, Канделаки будет работать над линейкой ivi Originals — контентом собственного производства онлайн-кинотеатра.

Согласно договорённостям, Carbon Production обязана произвести от 10 до 20 проектов, включающих сериалы и фильмы. В этот список входят и масштабные проекты с участием звёзд.

«Мы стали свидетелями того, как структура контента на рынке меняется. Рост потребления видеоконтента в сегменте онлайн-кинотеатров неуклонно растёт. У меня нет сомнений, что видеоконтент будет наращивать свою долю на рынке развлечения зрителей. Каждый участник нашей команды является признанным профессионалом в своей сфере, и опыт, сложенный воедино для реализации поставленных задач, даёт нам неоспоримое преимущество перед нашими конкурентами», — отметила она.

В июне Канделаки в интервью RT на полях ПМЭФ рассказала о трудностях ведения бизнеса в России и своём последнем продюсерском проекте.

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