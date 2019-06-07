«В режиссёрское кресло — никогда»: Тина Канделаки о ПМЭФ, работе продюсером и собственном бизнесе

В скором будущем платёжные системы будут сокращать расстояние между банком и плательщиком, в то время как искусственный интеллект начнёт оказывать всё большее влияние на потребителей. Об этом в интервью RT на полях ПМЭФ заявила Тина Канделаки. Она рассказала о трудностях ведения бизнеса в России и своём последнем продюсерском проекте.

— Расскажите, пожалуйста, о своей деятельности на ПМЭФ. Какие впечатления у вас от форума в целом?

— Вчера я вела панель у платёжной системы «Мир» и у платёжной системы Alipay. Очень интересная была панель — о будущем платёжных систем, о будущей поведенческой модели потребителей. Платёжная система «Мир» запустила систему быстрых платежей, и это, конечно же, ещё один шаг в ускорение и формирование вот этого «бесшовного экспириенса» по оплатам. А дальше — я очень люблю Владимира Валерьевича Комлева, потому что мы с ним одинаково любим фантастику, образ будущего, и с ним на эту тему всегда очень легко и просто говорить. Мы вчера обсуждали, каким будет паттерн поведения потребителей.

Тина Канделаки о своей работе на ПМЭФ

Карты уже де-факто не нужны, то есть всё можно оплачивать, соответственно, в диджитале. Следующий этап — у нас есть электронные кошельки. Это единственный посредник между нами и банком. Нужны ли нам эти электронные кошельки? Я считаю, что они тоже скоро исчезнут.

Уже все банки делают аналитику по распределению покупок, и, конечно, ближайшее будущее — а будут ли, соответственно, банки развивать искусственный интеллект? Это вопрос времени. Очевидно, что все двигаются в этом направлении, все развивают искусственный интеллект, начиная от Alipay и заканчивая платёжной системой «Мир».

Комлев сказал, что через платёжную систему «Мир», конечно, хотят объединять русскоязычный мир, то есть бывшие соцреспублики, и это абсолютный чёткий заход на «мягкую силу» и постсоветское пространство. Потом я встретила Олега Тинькова, который во время нашей панели сказал, что QR-платежи не приживутся, потому что не нужны ни потребителям, ни, собственно говоря, банкам. Я его спросила по поводу искусственного интеллекта, и он сказал, что они уже разрабатывают. У них разработан искусственный интеллект по имени Олег, и Олег уже знаком с Алисой. Вот в каком мире нам предстоит с вами жить.

— Насколько полезным для вас как для бизнесвумен оказался этот бизнес-форум?

— Вы мои патчи имеете в виду? Меня пригласили на панель по электронной коммерции. Там были очень уважаемые люди, модерировала Лиза Осетинская, и вот представители Amazon, представители государства — всё разговаривали и разговаривали о будущем бизнеса, а потом дали слово мне.

А я — простой производитель в этом смысле, и, несмотря на всё, что там говорилось, я им объяснила, что у стартапа в России, у стартапа продуктового, никаких шансов нет, если он не идёт через электронную коммерцию.

— А насколько российский бизнес в принципе открыт для женщин?



— Вопрос не в женщинах и не в мужчинах — вопрос в условиях российского бизнеса и, в частности, в сегменте косметической промышленности. В первую очередь там надо всю индустрию восстанавливать: нет ни лабораторий нормальных, нет ни заводов нормальных, и самое главное — нет нормальных машин. Мои патчи делаются на китайских и немецких машинах. Я мечтаю, чтобы их делали на российских.

— Не можем также обойти стороной то, что вы недавно попробовали себя в роли кинопродюсера. Что вас привлекает в этой работе?

— У меня же первый проект вышел после чемпионата мира по футболу на телеканале СТС. Мы сняли сериал «Большая игра» вместе с Goose Goose Films, а потом, как обычно бывает, остановиться невозможно.

Сегодня, мне кажется, нет такого понятия, как кинопродюсер, ТВ-продюсер. Человек, который обладает навыком продюсирования, может производить разный контент, в разной форме, в разное время и в разных местах. Была симпатичная идея (она принадлежит нашему автору по «Большой игре» Саше Абдуллаеву) по поводу любви двух порноактёров. Мы эту заявку показали «Амедиатеке» и решили вместе поэкспериментировать на такую непростую тему.

Вы знаете, это только кажется, что порноактёры — люди настолько циничные, что ничего не чувствуют. Этот эпизод, даже первый, показывает и доказывает, что даже люди, которые работают в этой сфере услуг, в этой индустрии, на самом деле очень ранимые, одинокие. У них такие же страхи, как у нас с вами, и по большому счёту они тоже хотят любви, даже несмотря на то что у них так много партнёров.

Тина Канделаки о возможности попробовать себя в роли режиссёра

— А какова вероятность того, что мы вас когда-нибудь увидим на режиссёрском кресле?

— Нет, никогда. Вот это я обещаю. Вы знаете, я всегда, во всех своих ипостасях, предпочитаю работать с людьми, которые талантливее меня. Я сразу говорю на любом собеседовании: объясните мне, в чём вы талантливее меня. Если человек мне может это объяснить, я начинаю с ним работать. Знаете, сниматься самой в главной роли фильма, который я продюсирую, режиссировать фильм, который я продюсирую, и заниматься всем, в чём я никогда не буду не то что лучше всех, а даже профессионалом, я не собираюсь.