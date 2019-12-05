В Челябинской области предупредили об усилении ветра до 22 м/с

В Челябинской области предупредили об ухудшении погоды 6 декабря, сообщает URA.RU.

«В связи с прохождением тёплого фронта 6 декабря в регионе ожидается снег, мокрый снег, на крайнем западе — сильный. Местами метели, на дорогах гололёд, усиление ветра до 22 м/с», — сообщили в пресс-службе управления федеральных автодорог «Южный Урал».

Также стало известно, что 6 декабря в Свердловской области возможны метели и ветер со скоростью до 23 м/с, передаёт Tagilcity.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России. Объявлено экстренное предупреждение.

Ранее синоптики рассказали об аномальном потеплении в Челябинской области.