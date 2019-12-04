Синоптики рассказали об аномальном потеплении в Челябинской области
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По её словам, до ближайшего понедельника температура в дневное время будет колебаться от +3 ˚С до -4 ˚С.
«Эта температура выше среднемесячной. Обычно в декабре около -13 ˚С. Такое было в последний раз в 2008 году, когда в декабре было зафиксировано +10 ˚С», — сказала она.
Как добавила Попова, морознее всего было в 1955 году, когда в один из дней декабря было зафиксировано -41,5 ˚С.
20 ноября Nation News сообщало, что в Ростове-на-Дону из-за погоды решили ввести режим повышенной готовности.