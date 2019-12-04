Синоптики рассказали об аномальном потеплении в Челябинской области

Замначальника Челябинского гидрометеоцентра Ирина Попова в беседе с URA.RU заявила, что в регионе в ближайшие несколько дней ожидается аномальное потепление.

По её словам, до ближайшего понедельника температура в дневное время будет колебаться от +3 ˚С до -4 ˚С.

«Эта температура выше среднемесячной. Обычно в декабре около -13 ˚С. Такое было в последний раз в 2008 году, когда в декабре было зафиксировано +10 ˚С», — сказала она.

Как добавила Попова, морознее всего было в 1955 году, когда в один из дней декабря было зафиксировано -41,5 ˚С.

20 ноября Nation News сообщало, что в Ростове-на-Дону из-за погоды решили ввести режим повышенной готовности.